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Dünya
AA 12.09.2023 00:54

Fas’ta depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları sürüyor

Fas’taki depremin ardından başlatılan yardım kampanyaları ülkenin çeşitli kentlerinde yardımseverlerin katkılarıyla devam ediyor.

Fas’ta depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları sürüyor
[Fotograf: DHA]

Geçen cuma günü yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin ardından, ülke genelinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Marakeş’te yüzlerce yardımsever seferber oldu.

Depremzedelere ulaştırılmak istenen ayni yardımlar, Marakeş çıkışında açık alana kurulan kabul merkezinde yardımseverlerden teslim alınarak kayıt altına alınıyor.

Kabul merkezinde toplanan yardımlar daha sonra hayırseverlerin araçlarına yüklenerek depremden etkilenen bölgelere taşınıyor.

Yardım kampanyasına destek veren gönüllülerden İman Binhamid, “Sosyal medya üzerinden yapılan duyurular sonrası buraya geldim. Herkes elinde ne varsa onunla yardım ediyor. Evde ekmek yapıp getiren kadılar dahi var” diye konuştu.

Yardımları depremzedelere ulaştırmak isteyen ve kendi aracıyla gitme imkanı olmayanlar için bu kampanyanın iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Binhamid, yardım için herkesin fedakarca çalıştığını söyledi.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde son belirlemelere göre 2 bin 681 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 501 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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