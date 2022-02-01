Otizm spektrum bozuklukları grubunun bir alt türü Asperger sendromu bulunan 31 yaşındaki Abdusselam, içinde bulunduğu durumun kendisini olumsuz etkilemesine izin vermeyerek, "inançlar ve tek tanrılı dinler" alanında yaptığı doktora çalışmasıyla eğitim hayatında çıktığı yolculukta önemli bir başarıya imza attı.

Yaşadığı zorlukları ve verdiği mücadeleyi anlatan Faslı genç, "Başarıya giden yol benim için güllerle dolu değildi. Birlikte eğitim aldığım kişilerin kötü bakışından rahatsız oldum hep." dedi.

Bu kişilerden bazılarının kendisini kabullenmediğini, onunla aynı yerde eğitim almaktan rahatsız olduğunu ifade eden Abdusselam, kendisinin ise bu tür bakışlara aldırış etmediğini, eğitimine odaklandığını, kendisine "ilim tahsili" şeklinde tek bir hedef belirlediğini anlattı.

Abdusselam, sözlerine şöyle devam etti:

"Dediğim gibi bu yol benim için güllerle süslenmiş bir yol değildi. Bugünlere de gerçekten yorularak geldim. Üniversite eğitiminin ardından en son doktoramı alacak seviyeye ulaştım."

[Fotoğraf: AA]

"İnsan çaba sarf ettiği kadar başarıya ulaşabilir"

Otizmin, kendisini hedefine ulaşmaktan alıkoyan bir unsur değil aksine azim ve çalışkanlık için bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Abdusselam, "Hedef koymak ve onu gerçekleştirebilmek, otizmli olmak ya da olmamakla ilgili bir şey değil. Allah katında hepimiz aynıyız. İnsan çaba sarf ettiği kadar başarıya ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Çok çalıştığını ve yorulduğunu ancak bu süreçte ailesi ve hocalarının da kendisine büyük destek verdiğini kaydeden Abdusselam, "Benim gibi otizmli insanlara, ilim yolunda çaba gösterin demek isterim. Çünkü ilim herkes içindir. Sadece bizim gibi olmayanların ilerleme kaydedebileceği bir alan değil. Bu uğurda geceleyenler, o basamakları tırmananlar olacaktır." diye konuştu.

Akademide gösterdiği başarıya ek olarak hafızlık da yapan Faslı genç, aynı zamanda Hazreti Muhammed'e sevgisini anlattığı ilahiler de besteliyor.

Danışman hocası: Örnek gösterilecek bir öğrenciydi

Başkent Rabat'taki Kral 5. Muhammed Üniversitesi'nde Kelam Bölümü Öğretim Üyesi Kerime Buamri, doktora danışman hocası olarak akademik yolculuğunda Abdusselam'a eşlik edenlerden.

[Abdusselam'ın doktora danışman hocası Kerime Buamri (solda) Fotoğraf: AA]

"Abdusselam otizmli olmasına rağmen tezini hazırlamada örnek gösterilecek çalışkanlıkta bir öğrenciydi." diyen Buamri, ilk tanıştıkları günden itibaren otizmli olması nedeniyle diğer öğrencilerle arasında bir fark hissetmediğini, kendisinin de ona diğer öğrencilere olduğu gibi davrandığını belirtti.

Buamri, doktorasını alma konusunda da otizmli olması dolayısıyla herhangi bir tolerans gösterilmediğini, diğer öğrenciler gibi komite karşısına çıkıp tez savunmasını yaptığını ifade etti.

Akademik hayatının yanı sıra geçimini sağlamak için çalışıyor

Faslı genç, akademik çalışmalarının yanı sıra geçimini sağlamak için de Hazane Hasaniye Kütüphanesi'nde yazma eserler bölümünde çalışıyor.

Çalıştığı yerde kendisine verilen görevleri yerine getirme veya uyum sağlama konusunda herhangi bir zorluk yaşamadığını aktaran Abdusselam, işini çok sevdiğini ve onun aracılığıyla Fas ve İslam dünyasında yaşananları daha yakından tanıma ve öğrenme fırsatı elde ettiğini dile getirdi.