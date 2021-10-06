Rusya'nın Rabat Büyükelçiliğine ait Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Fas yönetimi bugünden itibaren Rusya ile uçuşları askıya alma kararı verdi" ifadeleri kullanıldı.

Fas'ın bu adımının sebebine ilişkin bilgi verilmezken kararın yalnız iki ülke arasındaki doğrudan uçuşları kapsadığı bilgisi verildi.

Konuya dair açıklama yapılmadı

Fas makamlarından ise konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya, koranavirüs tedbirleri kapsamında aralarında Fas'ın da yer aldığı 8 ülkeye durdurduğu uçak seferlerini mayıs ayında yeniden başlatmıştı. Eylül ayında da Fas vatandaşlarının Rusya'ya doğrudan uçuşlar ve Belarus üzerinden girebileceğini duyurmuştu.