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Dünya
AA 08.10.2024 10:42

Fare beyninde atıkları temizleyen "glimfatik sistemin" insan beynindeki izlerine ulaşıldı

ABD'den araştırmacılar, daha önce farelerin beyinlerinde tespit edilen, atık maddelerin damarları çevreleyen kanallar aracılığıyla temizlendiği bilinen "glimfatik sistemin", insan beyninde de izlerine ulaştı.

Fare beyninde atıkları temizleyen "glimfatik sistemin" insan beynindeki izlerine ulaşıldı

Bulguları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Amerikalı bilim insanları, beyin ameliyatı geçiren 5 hastanın beynine kontrast madde enjekte etti ve bu maddeyi manyetik rezonans görüntüleme (MRI) aracılığıyla takip etti.

Araştırmacılar, önceki araştırmalarda "glimfatik sistem" olarak tanımlanan, beyindeki atık maddelerin damarları çevreleyen kanallar aracılığıyla çıkarılması işleminin farelerin beyinlerinde tespit edildiğini bildirdi.

İnsan beyninde de "glimfatik sistem" olduğunun tartışıldığını ancak görüntülenemediğini kaydeden araştırmacılar, hastaların beynine enjekte edilen maddenin takibi sonrası sistemin insan beynindeki izlerine ulaşıldığını belirtti.

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