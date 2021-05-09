Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail resmi makamları, işgal devletinin Kudüs’teki belediyesi ve aşırı sağcı Yahudi yerleşimci derneklerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün cadde ve sokakları ile Eski Şehir beldesinde provokatif yürüyüş çağrılarına karşı uyarıda bulunuyoruz” denildi.

Açıklamada, fanatik Yahudilerin “Kudüs’ün Birliği Günü” olarak isimlendirdikleri, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal yıl dönümü münasebetiyle Mescid-i Aksa’ya toplu baskınlar düzenleme çağrıları yaptığına dikkat çekilerek, İsrail hükümeti “terörist Yahudi örgütlerin” bu baskınlarda daha geniş yer almalarına destek vermekle suçlandı.

"Genç Yahudilerin baskına katılması için çalışıyorlar"

İsrail’in Doğu Kudüs’ü Yahudileştirme çalışmalarını hızla sürdürdüğü ve Mescid-i Aksa’yı zamansal ve mekansal olarak bölme çalışmalarını güçlendirdiğine işaret edilen açıklamada, fanatik Yahudi derneklerinin daha çok genç Yahudi nesillerin Harem-i Şerif’e baskın düzenlemesine katılımını sağlamaya çalıştığı belirtildi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs’teki Müslüman ve Hristiyan Mukaddesatına Destek Heyeti Başkanı Hanna Nasır, İsrail’in Harem-i Şerif’te Yahudilere ibadet etme imkanı sağlayarak Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye çalıştığını vurguladı.

Nasır açıklamasında, “Fanatik Yahudilerin çağrısı, işgal devletinin Mescid-i Aksa’da Yahudilerin ibadetini daimi hale getirme çabalarını teyit ediyor” dedi.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın "birleşik Kudüs’ü İsrail’in başkenti" olarak tanıdığını hatırlatan Nasır, fanatik Yahudilerin bu kutlama ve baskınlarla İsrail’in Doğu Kudüs’teki egemenliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yahudiler, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesini işgal etmesini her yıl "Kudüs Günü" olarak kutluyor. İbrani takvimine göre kutlanan gün, bu yıl ramazanın 28'inci gününe denk geliyor. ﻿Aşırı sağcı fanatik Yahudi gruplar, 10 Mayıs Pazartesi günü Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Doğu Kudüs'te neler oluyor?

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında 1 yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.