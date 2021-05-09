Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da Nazizm'e karşı kazanılan zaferin kahramanları anıldı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 2. Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı kazanılan zaferin 76. yıl dönümü anıldı. Devlet Başkanı Zelenskiy, Nazizm'e karşı zaferin coşkuyu çağrıştırmaması gerektiğine dikkat çekerek, bunun büyük bir bedel olduğunu vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sabah saatlerinde başkent Kiev'deki Sonsuz Onur Parkı'nda bulunan meçhul asker anıtına çiçek bıraktı.
8 milyon Ukraynalı hayatını kaybetti
Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı konuşmasında şunları söyledi:
"Nazizm'e karşı zafer nedir? Korkunç bir bedeldir. 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiği gerçeğidir. Evine dönmeyen her 5 Ukraynalıdan birisidir. Savaşta toplamda 50 milyondan fazla insan hayatını kaybetti ve bu korkunç rakamlar nedeniyle 'zafer' kelimesi coşkuyu çağrıştırmamalı."
Törene, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da katıldı.
Gün boyu insanlar anıta çiçek bırakmaya devam etti.
Etiketler: 2.Dünya Savaşı Ukrayna
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