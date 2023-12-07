Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu

“Tapınak grupları” adı verilen çeşitli fanatik Yahudi gruplar, yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, Yahudilerce kutsal Hanuka Bayramı’nın ilk gününe denk gelen 7 Aralık akşamı provokasyon niteliğinde bir yürüyüş yapacaklarını duyurdu.

Açıklamada, provokatif yürüyüşün, Mescid-i Aksa’nın idaresinden sorumlu “Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Mescid-i Aksa’daki yönetimini sona erdirmek” ve Kudüs ve Mescid-i Aksa’da “tam Yahudi hakimiyetini yeniden tesis etmek” amacıyla düzenleneceği ifadelerine yer verildi.

İsrail polisinin izin verdiği kaydedilen yürüyüşün, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine açılan Şam Kapısı’ndan Mescid-i Aksa’ya doğru ilerleyeceği belirtildi.

Fanatik Yahudi örgütlerin Mescid-i Aksa’ya baskınları artıyor

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak fanatik Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

Mescid-i Aksa'ya “Tapınak Tepesi” adını veren radikal Yahudiler, burada Yahudi tapınağı inşa etme çağrıları eşliğinde, İsraillileri Aksa'da dini ritüeller yapmaları için baskınlara teşvik ediyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin baskınlarının son yıllarda giderek arttığı yönünde uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar başlattığı 7 Ekim’den bu yana Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişine ciddi kısıtlamalar getirirken, cuma namazlarında ise yaşlılar hariç Filistinlilerin kutsal mabede girişini engelliyor.