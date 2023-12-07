Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.12.2023 02:12

Kassam Tugayları: İsrail'e ait 23 askeri araç imha edildi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki çatışma bölgelerinde İsrail'e ait 23 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları: İsrail'e ait 23 askeri araç imha edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve kuzeyindeki Beyt Lahiya kentlerinde İsrail askeri araçlarına verilen zarar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu kentlerdeki çatışma bölgelerinde 23 İsrail askeri aracının kısmen veya tamamen imha edildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne giren İsrail güçleriyle tüm cephelerde çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, Kassam keskin nişancılarının hedef aldığı 6 İsrail askerinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Birussebi kentine doğru 10 roket fırlatıldığı ifade edildi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Filistin Kızılayı: İlk yardım merkezimizde çalışmalarımız durdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:36
Sıfırından yüksek fiyata ikinci el araç pazarlanması 6 ay daha yasaklandı
03:17
Belçika İsrailli işgalcilerin ülkeye girişini yasaklayacak
03:04
Bahçeköy Yerleşim Alanı ve Çevresi doğal sit alanı olarak belirlendi
02:53
Düzce'de 2 katlı evde yangın
02:39
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
02:07
Meclis'te torba teklif mesaisi
Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor
Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor
FOTO FOKUS
Pink Floyd'un solisti Waters: Batı nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilir?
Pink Floyd'un solisti Waters: Batı nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilir?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ