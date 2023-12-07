Türkmenistan, Türk bankalarının ülkede şube açmasını istiyor

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev, başkent Aşkabat’taki Ticaret ve Sanayi Odası Merkezinde düzenlenen Türkmenistan-Türkiye İş Formu'nda konuştu.

Türkmenistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin çok zengin olduğunu belirten Atdayev, iki ülke devlet başkanlarının çabaları sayesinde bu ilişkilerin yüksek bir seviyeye ulaştığını ifade etti.

Atdayev, 25-26 Ekim'de Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı üst düzey görüşmelerle "ikili ilişkilerde yeni aşamaya gelindiğini" teyit ettiğini söyledi.

Ülkede uygulanan büyük enerji ve altyapı projelerine yabancı sermayenin çekilmesine yönelik ortak yatırım fonu ve ortak çalışma grubunun oluşturulmasının önemine dikkat çeken Atdayev, "Bu bağlamda, Türk yatırımcı ve sanayicilerin ülkedeki faaliyetlerini mali açıdan düzenlemek amacıyla Devlet Başkanımız, bazı büyük Türk bankalarının Türkmenistan'da şube açması konusunun değerlendirilmesi yönünde girişimde bulundu" dedi.

Atdayev, iki ülkenin ulaştırma şirketleri arasında düzenli iş toplantılarının, karşılıklı yarar sağlayan işbirliklerin yaratılması için geniş olanak sağladığını ifade etti.