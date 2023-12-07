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Dünya
AA 07.12.2023 00:38

Beyaz Saray stajyerlerinden Biden'a "Gazze'de kalıcı ateşkes" çağrısı

ABD'de İsrail'in devam eden Gazze saldırılarına tepkiler artarken Beyaz Saray'da görev yapan stajyerler de ortak bir mektupla Biden yönetimine Gazze'de kalıcı ateşkes için çağrıda bulundu.

Beyaz Saray stajyerlerinden Biden'a "Gazze'de kalıcı ateşkes" çağrısı

Amerikan NBC kanalının haberine göre, Beyaz Saray'da görev yapan çok sayıda kişi, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e bir mektup gönderdi.

Gazze'de acil kalıcı ateşkes için yönetime çağrı yapan Beyaz Saray stajyerleri, mektupta, "2023 Güz Dönemi Stajyerleri olarak Filistin halkına yönelik devam eden soykırıma karşı artık daha fazla sessiz kalmayacağız" ifadesi kullanıldı.

Mektupta ABD halkının vergilerinin sorgusuzca İsrail'e aktarılmasını eleştiren görevliler, ABD'nin çıkarlarının kamuoyu önünde daha şeffaf şekilde tartışılması gerektiğine vurgu yaptı.

Geçen ay da Biden yönetimine bir mektup yollayan 400'den fazla yetkili, Gazze'de acil ateşkes için yönetimin İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

ETİKETLER
Beyaz Saray Gazze ABD Filistin - İsrail Çatışması İsrail
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