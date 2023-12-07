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Dünya
AA 07.12.2023 00:39

Katar: Gazze'de kalıcı ateşkes için girişimleri sürdürüyoruz

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese ulaşmak adına "insani ara"yı yenilemek için girişimleri sürdürdüklerini belirtti.

Katar: Gazze'de kalıcı ateşkes için girişimleri sürdürüyoruz
[Fotograf: AA]

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze Şeridi ile İsrail işgali altında bulunan Filistin topraklarındaki son durum, gerginliği azaltmanın ve çatışmalara "insani ara" verilmesinin yolları ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinin güvence altına alınması için kalıcı şekilde insani koridorların açılması ve yardım konvoylarına Gazze'nin kuzeyine ulaşana kadar gerekli korumanın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin, BM'ye ve Guterres'in gerilimin azaltma çabalarına desteğini yineleyen Al Sani, Gazze'de "insani ara"yı yenilemek ve kalıcı ateşkese ulaşmak için Katar'ın BM ve arabulucu ortaklarıyla koordinasyon içinde girişimleri sürdürdüğünü ifade etti.

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