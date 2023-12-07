Puslu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.12.2023 04:31

Filistin Kızılayı: Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 80 tır giriş yaptı

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan dün insani yardım malzemesi taşıyan 80 tırın abluka altındaki Gazze'ye giriş yaptığını duyurdu.

Filistin Kızılayı: Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 80 tır giriş yaptı
[Fotograf: AFP]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne dün giriş yapan yardım tırları hakkında bilgi verildi.

İnsani yardım malzemesi taşıyan 80 tırın giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, tırlardaki yardım malzemesinin "yiyecek, su, tıbbi malzeme ve ilaç"tan oluştuğu aktarıldı.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Nibal Fersah, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin İsrail saldırıları nedeniyle insani bir "felaket" yaşadığını söyledi.

Filistin Kızılayı: İlk yardım merkezimizde çalışmalarımız durdu
Filistin Kızılayı: İlk yardım merkezimizde çalışmalarımız durdu

Gazze Şeridi'ndeki durumun gıda, ilaç ve içme suyu kıtlığı nedeniyle daha da kötüleştiğini kaydeden Fersah, "İsrail, hayati öneme sahip tesislerin ve hastanelerin çalışması için gerekli yakıtın bile (Gazze'ye) girişine müsaade etmiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne İsrail saldırıları başlamadan önce, ihtiyaç duyulan insani yardım ve tıbbi malzeme yüklü 600 tır günlük giriş yapıyordu.

ETİKETLER
Gazze
Sıradaki Haber
Belçika İsrailli işgalcilerin ülkeye girişini yasaklayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:10
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
05:03
Süveyş Kanalı'nda konteyner gemisi köprüye çarptı
04:15
Okmeydanı’nda metrobüs reklam panosuna çarptı
03:56
İzmir'de berber dükkanına ateş açıldı
03:36
Sıfırından yüksek fiyata ikinci el araç pazarlanması 6 ay daha yasaklandı
03:17
Belçika İsrailli işgalcilerin ülkeye girişini yasaklayacak
Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor
Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor
FOTO FOKUS
Pink Floyd'un solisti Waters: Batı nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilir?
Pink Floyd'un solisti Waters: Batı nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilir?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ