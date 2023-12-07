Puslu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.12.2023 05:00

Süveyş Kanalı'nda konteyner gemisi köprüye çarptı

Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçerken arıza yapan ve kanaldaki bir köprüye çarpan konteyner gemisinin onarılarak yoluna devam ettiğini açıkladı.

Süveyş Kanalı'nda konteyner gemisi köprüye çarptı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Süveyş Kanalı'nda arıza yaparak bir köprüye çarptığı açıklanan konteyner gemisi ve Kanal'ın son durumu hakkında açıklama yaptı.

Süveyş Kanalı İdaresi ekiplerinin, arızalanan ONE ORPHEUS adlı yük gemisini onardığını kaydeden Rabi, Singapur'dan Hollanda'ya giden geminin normal güzergahında yoluna devam ettiğini aktardı.

Rabi, daha önce yaptığı açıklamada, kanalın doğu kesimindeki El-Mensi Köprüsü'ne çarpan 46 metre eninde, 336 metre uzunluğunda ve 101 bin ton yük taşıyan bir konteyner gemisinin çekilmesi için kurtarma faaliyetlerinin 4 adet römorkörle devam ettiğini belirtmişti.

Mısırlı yetkili ayrıca söz konusu kaza nedeniyle Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadığını ifade etmişti.

ETİKETLER
Gemi Mısır
Sıradaki Haber
Filistin Kızılayı: Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 80 tır giriş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:10
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
04:35
Filistin Kızılayı: Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 80 tır giriş yaptı
04:15
Okmeydanı’nda metrobüs reklam panosuna çarptı
03:56
İzmir'de berber dükkanına ateş açıldı
03:36
Sıfırından yüksek fiyata ikinci el araç pazarlanması 6 ay daha yasaklandı
03:17
Belçika İsrailli işgalcilerin ülkeye girişini yasaklayacak
Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor
Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor
FOTO FOKUS
Pink Floyd'un solisti Waters: Batı nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilir?
Pink Floyd'un solisti Waters: Batı nasıl hala İsraillileri mağdur göstermeye çalışabilir?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ