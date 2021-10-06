Facebook, Whatsapp ve Instagram'a yaklaşık 6 saat erişim sağlanamadı.

Sorunun kaynağını merak edilirken, Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan açıklama yaptı.

Janardhan'ın açıklamasına göre kesinti, rutin bakım sırasındaki bir hatadan kaynaklandı.

Bir komut tüm bağlantıları kesti

Facebook'un küresel omurga ağı, yani kablolu altyapısına bakım yapılıyordu.

Bu işlem sırasında ağın kapasitesinin kullanılabilirliğini değerlendirmek amacıyla bir komut gönderildi. Ancak bu komut, tüm bağlantıları kopardı.

Denetim aracındaki hata komutu durduramadı

Facebook yetkilisi, sistemlerinin normalde bu tarz hataları engellemek üzerine kurulduğunu belirtti.

Ancak kesintinin yaşandığı gün, denetim aracında da bir hata meydana gelince komut durdurulamadı.

Neler yaşanmıştı?

İki gün önce Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra Facebook, WhatsApp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanmıştı.

Bu uygulamaları kullanamayanlar alternatif sosyal medya ve mesajlaşma araçlarına yönelmişti.

İlk olarak Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerini kullanmıştı.

New York Times teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, Facebook çalışanlarının kartlarının şirketin kapılarını açmadığını söylemişti.

Küresel erişim sıkıntısıyla birlikte Facebook'un hisselerinde yaklaşık yüzde 5'lik düşüş kayda geçmişti.