Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç'te buzula örtü serdiler
[Fotoğraf: Reuters]
İsveç'te buzul erimelerinin önüne geçmek amacıyla bir buzul, örtüyle kaplandı. Örtü, yaz boyu buzulu, yaklaşık 4 metrelik erimeden kurtardı.
Küresel ısınma buzulların hızla erimesine yol açarken, bilim insanları da uyarmaya devam ediyor:
"Erime, kontrolden çıkmak üzere."
Dağın yüksekliği düştü
İsveç'in en yüksek dağı Kebnekaise da buzulların hızla erimesi sonucu kısaldı.
1990'lı yıllarda 2 bin 118 metre olan dağın yüksekliği, 2 bin 94 metreye düştü.
Örtü, buzulu eritmedi
Kısalmanın önüne geçmek için sıra dışı bir adım atıldı. Kebnekaise dağındaki Heglas buzulu, dev bir örtüyle örtüldü.
Yapımında yün ve mısır nişastası kullanılan örtü, rekor sıcaklıkların kaydedildiği yaz mevsimi boyunca, buzulun üstünde kaldı.
Örtü, buzulu yaklaşık 4 metrelik erimeden kurtardı.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları İklim Değişikliği İsveç Küresel Isınma
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