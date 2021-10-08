Facebook’un kurumsal sitesinden yapılan açıklamaya göre, Marketplace üzerinden ekolojik koruma altındaki Amazonlarda arazi satışı yapılması girişimleri engellendi.

Açıklamada ayrıca Facebook'un, Instagram ve Whatsapp’in kullanıcı politikalarını da ekolojik koruma alanlarının satışının yapılamayacağını açıkça belirtecek biçimde güncelleyeceği duyuruldu.

Marketplace üzerinden yapılan satış ortaya çıkmıştı

Bundan böyle Facebook üzerinden yapılacak satışlar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın koruma altındaki alanlar veri tabanı üzerinden kontrol edilecek.

BBC, Amazonlarda geniş arazilerin Facebook Marketplace üzerinden satıldığını ortaya çıkarmıştı.

Birkaç gün arayla yine çöktü

Bu akşam saatlerinde kullanıcılar yine Facebook'un bazı uygulamaları ve Instagram'a girememe sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Bir süreliğine Instagram'a girişlerde sıkıntı yaşandı. Kullanıcılar Instagram'a giremediklerini diğer sosyal medya mecralarında dile getirmeye başladı.

Facebook hafta başında eski bir çalışanının ABD Senatosu’nda şirketin yüksek karı kamu güvenliğine tercih ettiği yönünde ifade vermesi ve ardından hizmetlerinde dünya çapında yaşanan yaklaşık 6 saatlik kesintiyle eleştirilere hedef olmuştu.