Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 23:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'dan "Trump" talimatı: Kayıtları Kongre baskınını soruşturan komiteye verilsin
ABD'de Joe Biden yönetimi, önceki Başkan Donald Trump'ın kayıtlarının 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisine verilmesi için Ulusal Arşivlere talimat verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın avukatlarının eski başkanın kayıtlarının Kongreye verilmemesi için talimat çıkarılması için yaptığı talebi reddetti.
Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesine istenilen belgeler ve kayıtların ulaştırılması için hükümet kayıtlarını tutan Ulusal Arşivler Birimine talimat verdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden yönetiminin bu yönde bir adım attığını teyit etti.
Psaki, "Biden 6 Ocak soruşturmasına çok önem veriyor. Bu sürecin bir parçası olarak, Trump'ın Beyaz Saray kayıtlarının Ulusal Arşivlerden Kongreye ulaştırılmasını önlemek adına bir inisiyatif kullanmayacak." açıklamasını yaptı.
Etiketler: Joe Biden Donald Trump ABD ABD Başkanlık Seçimleri Beyaz Saray
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