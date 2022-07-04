1889'da tamamlanan Eyfel Kulesi 133 yıl sonra hala ayakta. Ancak Fransız Marianne dergisine sızdırılan gizli raporlar, anıtın kötü durumda olduğunu ve paslı olduğunu gösteriyor.

Kulenin onarıma ihtiyacı olduğu iddia ediliyor ancak bunun yerine Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için sadece kozmetik bir makyaj yapılıyor.

Kuledeki isimsiz bir yönetici Marianne'e “Gustave Eiffel burayı ziyaret ederse kalp krizi geçirecek” dedi.

Eiffel yapının her 7 yılda bir boyanması gerektiğini söylemişti

324 metre yüksekliğindeki 7.300 tonluk demir kule, 1889 dünya fuarı için inşa edildi.

Anıtı tasarlayan ve inşa eden inşaat mühendisi Eiffel, pasın yayılmasının tespit edilmesinin ve durdurulmasının inşaatın uzun ömürlü olması için en büyük zorluk olduğunu söylemişti. Kulenin her yedi yılda bir boyanması gerektiğini dile getirmişti. "Boya, metalik bir yapıyı korumak için temel bileşendir ve bunun yapılmasındaki özen, uzun ömürlülüğünün tek garantisidir" ifadesini kullanmıştı.

Uzmanlar Marianne'e çalışmanın sadece kozmetik bir yüz germe gibi olacağını ve nihai sonucun iyi olmayacağını söyledi.