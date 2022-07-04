Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
Almanya 30 yıl sonra ilk kez dış ticaret açığı verdi
[Fotoğraf: Getty]
Federal İstatistik Kurumu verilerine göre, Almanya mayıs ayında 1 milyar euroluk dış ticaret açığı verdi. Ülkede ihracat-ithalat dengesi 1991'den bu yana ilk kez bozulmuş oldu.
Alman Federal İstatistik Kurumu Destatis, takvim ve mevsimsellikten arındırılmış ticaret verilerini açıkladı.
Buna göre, Almanya'nın ihracat rakamları mayıs ayında önceki aya göre yüzde 0,5 oranında azalarak 125,8 milyar euroya geriledi.
İthalat ise yüzde 2,7 oranında artarak 126,7 milyar euroya yükseldi.
Almanya, nisan ayında 3,1 milyar euro dış ticaret fazlası açıkladı.
Ülke daha önceki en son dış ticaret açığını 1991'de vermişti.
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