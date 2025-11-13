Parçalı Bulutlu 8.9ºC Ankara
Dünya
LiveScience 13.11.2025 20:40

Evrenin ilk kuşak yıldızları tespit edilmiş olabilir

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Popülasyon III Yıldızları olarak adlandırılan, Büyük Patlama'dan hemen sonra oluşan evrenin ilk nesil yıldızlarına ait olabilecek kanıtlar buldu. Bu keşif, galaksilerin nasıl oluştuğuna dair kritik ipuçları sunabilir.

Evrenin ilk kuşak yıldızları tespit edilmiş olabilir
[LiveScience]

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin başlangıcından sonraki ilk nesil yıldızlar olduğuna inanılan Popülasyon III Yıldızlarına ait güçlü sinyaller yakaladı. Gök bilimciler bu bulguların, galaksilerin ilk kez nasıl oluştuğuna dair önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor.

Araştırmacılar, teorik olarak sadece Hidrojen ve Helyum elementlerinden oluşan ve Güneş'ten yüzlerce kat daha büyük kütleye sahip olduğu düşünülen bu ilkel yıldızları, Dünya'dan 13 milyar ışık yılı uzaklıktaki LAP1-B adlı uzak bir kümede tespit etti.

Gözlemin başarısı, JWST'nin güçlü kızılötesi yetenekleri ile Kütleçekimsel Mercekleme (Gravitational Lensing) fenomeninin birleşimi sayesinde gerçekleşti. Ön plandaki bir galaksi kümesi, LAP1-B'den gelen zayıf ışığı büyüteç gibi büyüterek teleskobun görmesini sağladı.

Neden öncekilerden farklı?

Daha önce de Popülasyon III yıldızlarının görüldüğüne dair iddialar ortaya atılmış olsa da, The Astrophysical Journal Letters'ta yayımlanan bu yeni çalışma, LAP1-B'nin tespitinin bu yıldızlar için öngörülen üç temel teorik koşulu (düşük metal içeriği, küçük küme yapısı ve kütle dağılımı) karşılayan tek bulgu olduğunu savunuyor.

Başyazar Eli Visbal, "Eğer Popülasyon III olduğu doğrulanırsa, bu, bu ilkel yıldızların ilk tespiti olacak," dedi. Bu yıldızların incelenmesi, evrenin başlangıcındaki saf gazın nasıl ağır elementlerle ("metal") kirlenmeye başladığını ve galaksilerin yapı taşlarının nasıl oluştuğunu anlamamızı sağlayacak.

