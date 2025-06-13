Evin duvarından çıkan devasa altın para koleksiyonu 3,5 milyon dolara satıldı

CNN’e konuşan Beaussant Lefèvre & Associés müzayede evi, koleksiyonun bu hafta Paris’te yapılan açık artırmada tamamının satıldığını açıkladı.

Koleksiyon, 2024 yılında yaşamını yitiren Paul Narce adlı koleksiyoncuya aitti. Güneybatı Fransa’daki küçük bir köyde yaşayan Narce, hayatı boyunca büyük bir servet değil, nadide altın para koleksiyonunu biriktirmeyi tercih etmişti.

Yüzyıllara yayılan koleksiyon

Müzayedeci Thierry Parsy yaptığı açıklamada, “Narce dünyayı pek gezmedi, mütevazı bir hayat sürdü ve tüm parasını bu koleksiyona harcadı.” dedi.

Narce’nin koleksiyonunda, toplamda binden fazla parça yer alıyor. Koleksiyon, hem büyüklüğü hem de içerdiği nadir parçalar açısından "olağanüstü" olarak tanımlandı.

Koleksiyonun önemli parçaları arasında Makedonya Krallığı dönemine (M.Ö. 336-323) ait antik paralar, ayrıca Fransa Kralı XIV. Louis, XV. Louis ve XVI. Louis dönemlerinden neredeyse tam takım altın para serileri bulunuyor.

Duvara gizlenmişti

Narce’nin doğrudan varisi yoktu ve sadece birkaç kişi onun koleksiyonculuk tutkusunu biliyordu. Ancak hiç kimse bu büyük koleksiyonun nerede saklandığından haberdar değildi.

Parsy’ye göre koleksiyon, bir noterin çabaları sayesinde gün yüzüne çıkarıldı. Narce’nin ölümünden önce bir huzurevine taşındığı ve evin bir yıldır boş olduğu belirtilirken, noter evde kapsamlı bir arama başlattı.

Aramalar sonucunda, koleksiyonun bir depo odasında, bir tablonun arkasına gizlenmiş duvar boşluğunda saklandığı ortaya çıktı.

Etiketlenmiş ve düzenlenmiş koleksiyonun yanı sıra, noter ayrıca her biri 172 adet 20 frank altın para içeren 10 paket de buldu. Bu miktar, yaklaşık bir külçe altına eş değer.

Açık artırma öncesi koleksiyonun yaklaşık 2 milyon euro (2,43 milyon dolar) getirmesi bekleniyordu. Ancak sonuç beklentilerin çok üzerinde oldu.