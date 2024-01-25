Evcil aslanını arabayla gezdiren kişiyi tutukladı

İnternette yayılan bir videoda, üstü açık beyaz bir Bentley'in arkasında oturan zincirlenmiş aslan yavrusu görülüyor.

Aslanın ülkeyi terk eden Sawangjit Kosoongnern isimli Sri Lankalı bir adam tarafından gezdirildiğine inanılıyor.

Tayland'da aslan sahibi olmak yasa dışı olmasa da resmi olarak tescil edilmesi gerekiyor.

Tayland'daki yetkililer, Kosoongnern'in hayvanı Taylandlı bir adamdan satın aldığını ve Pattaya'ya getirdiğini söyledi.

Ancak bunu yapmadan önce işlemi yetkililere bildirmedi, bu da hayvanın hem devredilmesini hem de sahiplenilmesini yasa dışı hale getirdi.



Bu nedenle aslanı sahiplendiren Tayland'lı adam vahşi bir hayvanı izinsiz olarak bulundurmak suçlamasıyla karşı karşıya; bu da bir yıl hapis ve 100 bin baht yani 2 bin 800 dolar kadar para cezası anlamına geliyor.



Polisin, aslanı kiralık havuzlu villasında bulunduran ancak artık Tayland'da olmayan Sri Lankalı adam hakkında da suçlamada bulunduğu bildirildi.



Sri Lanka'lı adam vahşi hayvanı halka açık yerlere getirmekle suçlanacak. Bu ceza altı aya kadar hapis ve 50 bin baht para cezası olarak uygulanacak.



Yetkililer şu anda Tayland'da yasal olarak sahiplenilen 224 aslanın bulunduğunu söylüyor.