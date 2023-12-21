Puslu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.12.2023 00:10

Euro-Med: Gazze'de görüştüğümüz kişilerin yüzde 71'den fazlası aşırı açlık çekiyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de görüştüğü 1200 kişinin yüzde 71'inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiğini duyurdu.

Euro-Med: Gazze'de görüştüğümüz kişilerin yüzde 71'den fazlası aşırı açlık çekiyor

Cenevre merkezli Euro-Med'in internet sitesinden yapılan açıklamada, gözlemevinin, Gazze'deki 1200 kişiyle insani durumları hakkında görüştüğü belirtildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 71'inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiği kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 98'inin yetersiz beslendiğini, yüzde 64'ü açlıklarını bastırmak için ot, meyve, olgunlaşmamış gıda ve son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler tükettiğini söylediği ifade edildi.

Araştırma sonuçları, Gazze'de içme ve temizlik suyu dahil suya erişimin kişi başına günde 1,5 litre olduğunu gösterdi.

Katılımcıların yüzde 66'sının geçen ay içinde ishal veya bağırsak hastalıkları geçirdiği belirtildi.

"Gazze sakinleri, gıda krizi içinde bırakıldı"

Açıklamada, Gazze'deki soykırımının başlangıcından bu yana İsrail'in, Gazze Şeridi'ne kapsamlı bir abluka uygulayarak 2,3 milyondan fazla Gazzeliye gıda, su, yakıt ve diğer insani ihtiyaç maddelerinin ulaşmasını engellediği vurgulandı.

İsrail'in açlığı bir silah olarak kullandığı belirtilen açıklamada, Gazze'deki fırınların, fabrikaların, gıda depolarının ve su istasyonlarının bombalandığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Gazze sakinlerinin, İsrail'in toplu cezalandırma politikası" kapsamında gıda krizi içinde bırakıldığı kaydedildi.

Gazze'dekilerin kasten aç bırakılmasının savaş suçu olduğu hatırlatılan açıklamada, Gazze'de "kalıcı ateşkes" çağrısı yapıldı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Fransa'da İsrail destekçisi vekile "savaş suçu propagandası" nedeniyle yaptırım istendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:13
Macron İsrail'i, Gazze'yi yerle bir etme veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırma fikrine karşı uyardı
01:00
ABD, 2025'te Ay'a gönderilecek astronotlardan birinin başka ülkeden olacağını açıkladı
00:57
Fransa hükümetine, "İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız askerin savaş suçlarını" incelemesi talebi
01:15
BM, İsrail'den11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi
00:56
DSÖ: Gazze'nin kuzeyinde sadece 4 hastane minimum seviyede faaliyet gösteriyor
00:51
BM: Gazze'de vahşi çatışmanın bu kadar uzun sürmesi, ortak bilincimizde silinmez leke olarak kalacak
Hollanda'da, İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için yaklaşık 8 bin çift ayakkabı bırakıldı
Hollanda'da, İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için yaklaşık 8 bin çift ayakkabı bırakıldı
FOTO FOKUS
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ