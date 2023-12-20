Puslu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.12.2023 23:22

Filistin Kızılayı: İsrail ordusu Cibaliye'deki ambulans merkezini kuşatma altında tutuyor

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ambulans merkezini kuşatma altına aldığını ve çevresini bombaladığını açıkladı.

Filistin Kızılayı: İsrail ordusu Cibaliye'deki ambulans merkezini kuşatma altında tutuyor
[Temsili Fotoğraf: AFP]

Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan Filistin Kızılayına ait ambulans merkezini hala kuşatma altında tutuyor ve merkezin çevresini obüslerle bombalıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail keskin nişancılarının çevre binaların çatısında konuşlandığı kaydedilen açıklamada, patlama seslerinin de duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun kuşatması ve bombardımanının, merkezde tedavi gören 22 yaralı, sağlık görevlileri, gönüllüler ve yerinden edilmiş Filistinli ailelerin oluşturduğu toplam 127 kişinin hayatını tehdit ettiği vurgulandı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti İsrail
Sıradaki Haber
Blinken: Gazze'deki çatışma daha düşük yoğunluklu bir seviyeye evrilecek ve evrilmesi gerekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:13
Macron İsrail'i, Gazze'yi yerle bir etme veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırma fikrine karşı uyardı
01:00
ABD, 2025'te Ay'a gönderilecek astronotlardan birinin başka ülkeden olacağını açıkladı
00:57
Fransa hükümetine, "İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız askerin savaş suçlarını" incelemesi talebi
01:15
BM, İsrail'den11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi
00:56
DSÖ: Gazze'nin kuzeyinde sadece 4 hastane minimum seviyede faaliyet gösteriyor
00:51
BM: Gazze'de vahşi çatışmanın bu kadar uzun sürmesi, ortak bilincimizde silinmez leke olarak kalacak
Hollanda'da, İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için yaklaşık 8 bin çift ayakkabı bırakıldı
Hollanda'da, İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için yaklaşık 8 bin çift ayakkabı bırakıldı
FOTO FOKUS
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ