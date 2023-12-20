Filistin Kızılayı: İsrail ordusu Cibaliye'deki ambulans merkezini kuşatma altında tutuyor

Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan Filistin Kızılayına ait ambulans merkezini hala kuşatma altında tutuyor ve merkezin çevresini obüslerle bombalıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail keskin nişancılarının çevre binaların çatısında konuşlandığı kaydedilen açıklamada, patlama seslerinin de duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun kuşatması ve bombardımanının, merkezde tedavi gören 22 yaralı, sağlık görevlileri, gönüllüler ve yerinden edilmiş Filistinli ailelerin oluşturduğu toplam 127 kişinin hayatını tehdit ettiği vurgulandı.