Az Bulutlu 34.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.08.2023 13:25

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 5,3 oldu

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yıllık bazda yüzde 5,3 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 5,3 oldu
[Fotograf: Reuters]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta da aynı seviyede ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 arttı.

Piyasa beklentileri, ağustosta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 5,1, aylık enflasyonun yüzde 0,5 olması yönündeydi.

Enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 9,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 5,5 ile hizmetler, yüzde 4,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 3,3 geriledi.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon, ağustosta Slovakya'da yüzde 9,6, Hırvatistan'da yüzde 8,5, Avusturya'da yüzde 7,6, Almanya ve Litvanya'da yüzde 6,4, Slovenya'da yüzde 6,1, Fransa'da yüzde 5,7, Letonya'da yüzde 5,6 ve İtalya'da yüzde 5,5 seviyesinde belirlendi.

ETİKETLER
Enflasyon
Sıradaki Haber
Donetsk bölgesinde Ukrayna'ya ait 2 helikopter kaza yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:31
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaytılar yarın başlayacak
14:16
Salıncakta sallanırken ineğe çarpan kişi baygınlık geçirdi
13:58
İran, savunma sanayisini hedef alan "büyük bir sabotaj girişiminin" engellendiğini duyurdu
14:03
Memur zam oranları belli oldu
13:52
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen ikinci ülkesi oldu
13:45
Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu 6 kişi öldü
Şile'de çiftçiler, TAKE projesiyle yıllar sonra tekrar keten ekimine başladı
Şile'de çiftçiler, TAKE projesiyle yıllar sonra tekrar keten ekimine başladı
FOTO FOKUS
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ