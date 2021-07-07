Avrupa’nın en aktif yanardağı Etna, yeniden faaliyete geçti.

Yanardağın püskürttüğü küller 10 kilometre yüksekliğe ulaştı ve gökyüzünü kül bulutları kapladı.

Etna’nın güneyindeki Catania kenti havaalanının pisti volkanik külle kaplanırken, Sicilya Adası'nda uçuşlar bir süreliğine durduruldu.

Uçuşlar, pistin temizlenmesi ve kül bulutlarının dağılmasının ardından normale döndü.

Can kaybı ya da maddi bir hasar yok

3 bin 300 metre yüksekliğindeki İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda son haftalarda başlayan volkanik hareketlilik, can kaybı ya da büyük çaplı maddi hasara yol açmadı.

Ancak ada halkı oluşan kül yağmurlarından şikayetçi.