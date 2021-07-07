Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Uygur Türkleriyle görüştü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki toplama kamplarında kalmış Uygur Türkleri ve onların yakınlarıyla çevrim içi görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplardan kaçan 7 Uygur Türkü ve hala kamplarda bulunanların yakınlarıyla çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Sincan'da süren zulüm ile 1 milyon Uygur'un alıkonulmasına ilişkin izlenimleri birinci ağızdan duymanın önemli olduğu" vurgulandı. Sorumlulara karşı ilave tedbirler alınabileceği belirtildi.
Görüşmedeki Uygur Türklerinin kimlikleri paylaşılmadı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.
Etiketler: ABD
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