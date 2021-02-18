Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağda ocak ayından sonra ilk kez 16 Şubat günü gözlenen volkanik faaliyet bu gece saatlerinde yeniden başladı.

Yanardağın güneydoğu kraterindeki patlamalar neticesinde dağın eteklerinde 600 ile 700 metreyi bulan lav akışı meydana geldi.

Lav akışı, Katanya kenti ve çevresinden de görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Dağdaki volkanik faaliyet sabah erken saatlerde sakinledi.

Bu arada, dağdaki patlamalar sebebiyle bölgede küçük çaplı volkanik depremler de kaydedildi.