Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da internet erişimi kesintiye uğradı
[Fotoğraf: Reuters]
Pakistan'da deniz altı internet kablosunda meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde internet erişimi kesintiye uğradı.
Pakistan Ulusal Telekomünikasyon Şirketinin (PTCL) açıklamasına göre, teknik ekipler internet hizmetini mümkün olan en kısa sürede tekrar sağlayabilmek için çalışıyor.
Açıklamada, internet kesintisinin uluslararası deniz altı internet kablosunda meydana gelen arızadan kaynaklandığı belirtildi.
Arızanın nedeninin ve yerinin belirlenmesi için uluslararası kurumlarla birlikte çalışmalar sürüyor.
Hava yolunda gecikmeler yaşanabilir
Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) da internet kesintisinin check-in işlemlerini etkilediğini duyurdu.
Açıklamada, yolcuların check-in işlemlerini havaalanındaki kontuarlardan yapabileceği bu nedenle uçuşlarda yaşanabilecek gecikmeler için üzgün olunduğu bildirildi.
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