Pakistan Ulusal Telekomünikasyon Şirketinin (PTCL) açıklamasına göre, teknik ekipler internet hizmetini mümkün olan en kısa sürede tekrar sağlayabilmek için çalışıyor.

Açıklamada, internet kesintisinin uluslararası deniz altı internet kablosunda meydana gelen arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Arızanın nedeninin ve yerinin belirlenmesi için uluslararası kurumlarla birlikte çalışmalar sürüyor.

Hava yolunda gecikmeler yaşanabilir

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) da internet kesintisinin check-in işlemlerini etkilediğini duyurdu.

Açıklamada, yolcuların check-in işlemlerini havaalanındaki kontuarlardan yapabileceği bu nedenle uçuşlarda yaşanabilecek gecikmeler için üzgün olunduğu bildirildi.