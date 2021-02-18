Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 534 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 66 bin 698’e çıktı.

Almanya'da salgın nedeniyle vefat eden Türklerin sayısının bin 598 olduğu ifade edildi. Ülkede son 24 saatte 10 bin 207 kişiye COVID-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 2 milyon 360 bin 606 oldu.

Ülkede 3 milyon kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 1 milyon 600 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

