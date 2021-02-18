Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da son 24 saatte 534 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Almanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 534 kişi öldü. Ülkede 3 milyon kişiye aşının ilk dozu, 1 milyonu aşkın kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 534 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 66 bin 698’e çıktı.
Almanya'da salgın nedeniyle vefat eden Türklerin sayısının bin 598 olduğu ifade edildi. Ülkede son 24 saatte 10 bin 207 kişiye COVID-19 tanısı konulurken, toplam vaka sayısı 2 milyon 360 bin 606 oldu.
Ülkede 3 milyon kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 1 milyon 600 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs
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