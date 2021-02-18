Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'nden alınan bilgiye göre, 2019'da Yakup Kızıltaş'ı öldüren Emil B. mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

"Suçu kasten işledi"

Başkent Varşova'da düzenlenen duruşmada, büyükelçilik yetkililerinin yanı sıra Kızıltaş'ın babası ve sanığın ailesi katıldı.

İddianamede, sanığın uyuşturucu bağımlısı olmadığı ve suçu kasten işlediği belirtilerek, Emil B.'nin işlediği suçu kabul etmesi ve Yakup Kızıltaş'ın babasından özür dilemesi dışında hafifletici sebep bulunmadığı açıklandı.

Kanunlara göre en yüksek ceza

Mahkeme kararında, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle Polonya kanunlarına göre en yüksek ceza olan 25 yıl hapis cezasına çaptırılmasına ve Kızıltaş'ın babasına 23 bin euro, erkek kardeşine ise 12 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

Temyiz yolu açık olan hüküm kesinleşinceye kadar sanığın geçici tutukluluk halinin devamına karar verildi.