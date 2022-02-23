Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Oromiya'nın Doğu Bale bölgesinde elle madencilik yapan 7 kişi, maden ocağının çökmesi sonucu hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Doğu Bale yönetimi, madencilerin uzman yardımı almadan arama yaptıklarını açıkladı.

Altının önemli bir ihracat kaynağı olduğu Etiyopya'da halk, irili ufaklı çok sayıda madende geleneksel yöntemlerle madencilik yapmayı sürdürüyor.