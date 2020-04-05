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Etiyopya'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Etiyopya'da koronavirüs (COVID-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Konuya ilişkin açıklamayı Etiyopya Sağlık Bakanı Lia Tadesse yaptı.
Tadesse, COVID-19 nedeniyle 31 Mart'tan bu yana hastanede gözetim altında tutulan 60 yaşındaki bir kadın hastanın yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Söz konusu hastanın kimliğine dair bilgi verilmedi.
Etiyopya'da şu ana kadar 43 vaka kaydedilmişti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 EtiyopyaSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 16:17
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