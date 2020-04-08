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Etiyopya koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
[Fotoğraf: Reuters]
Etiyopya, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.
Başbakan Abiy Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, salgının önlenmesini durdurmak için ülke genelinde OHAL uygulanacağını belirtti.
Açıklamada, alınan tüm önlemlere rağmen hastalığın hızlı yayıldığına işaret edildi.
Şimdiye kadar 52 COVID-19 vakasının görüldüğü ülkede, 2 kişi de hayatını kaybetti.
Etiketler: Etiyopya koronavirüs ohalSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 13:03
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