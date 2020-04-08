Kırgızistan'da öğrenimlerine devam edemeyen ortaöğrenim düzeyindeki öğrenciler için Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğünden yardım talep etti.

Ulusal kanallardan ülke genelinde bugün yayınlanmaya başlanan e-derslerin çekimlerinin büyük bir bölümü, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Medya Merkezi MEDIAMANAS (Radyo Televizyon Müdürlüğü) tarafından gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Dönem sonuna kadar çekimlere devam edilecek

MEDIAMANAS ekibi, profesyonel çekimlerin yanı sıra programların montajlarını da yapıp yayına hazır halde Bakanlığa teslim etti.

MEDIAMANAS’ta 30 Mart'tan bugüne kadar öğretmenlerin katılımıyla 25’er dakikalık 100’den fazla program çekildi. Programlar bugünden itibaren yayına girdi. Merkezde, öğretim dönemi sonuna kadar çekimlere devam edilecek.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ülkede diğer kurumlar tarafından çekilen e-derslerde de MEDIAMANAS tarafından hazırlanan jenerikler kullanıldı.

MEDIAMANAS’ın öğretmenlere yönelik hazırladığı uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanımının Kırgızca ve Rusça anlatıldığı eğitim programları ulusal kanallardan bütün ülkede yayınlandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

5 kamu spotu çekildi

Merkezde ayrıca, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camakulov’un isteği üzerine çocukları COVID-19 ile ilgili bilgilendirmek amacıyla 5 adet kamu spotu çekimi yapıldı.

Orta Asya’nın en profesyonel stüdyolarından birine sahip olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan’ın ulusal kanalları ve TRT AVAZ için programlar çekiyor.

Merkezde eğitim, kültür, sanat programları hazırlanıyor ve gençlerin severek takip ettikleri sanatçıların klip çekimleri yapılıyor.