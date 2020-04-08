ABD'nin Florida eyaletinde işsizlik ödeneği için başvuru sırasında izdiham yaşandı. İnternetten başvuruda teknik sorunlar yaşanınca, yüzlerce kişi elden başvurmak için merkeze akın etti. Onlarca metrelik kuyruk oluştu.

Miami'nin kuzeyindeki Hialeah bölgesinde dün çekildiği belirtilen görüntülerde, başvuru yapan çoğu kişinin maske kullandığı görüldü ancak sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Vali Ron DeSantis pazartesi günü yaptığı açıklamada, işsizlik kurumlarının COVID-19 pandemisi nedeniyle artan başvurulara cevap verme konusunda hazırlıklı olmadığını kabul etti, çalışan sayılarını artırdıklarını belirtti.

Başvurular 3 haftada geçen yılın toplamını geçti

Koronavirüsün dünya ekonomisine verdiği zarar, ABD'de de yoğun şekilde hissediliyor. Florida'da 15 Mart’tan bu yana 520 bin kişinin işsizlik ödeneği için başvurduğu aktarıldı. Bu, 2019'da 326 bin olarak kayda geçen toplam başvuru sayısından fazla.

İngiltere merkezli analiz şirketi Oxford Economics tarafından yayımlanan araştırmaya göre, Florida ve Nevada eyaletleri pandemi karşısında ABD'nin en kırılgan ekonomilerine sahip.

Araştırmanın en yüksek riskli olarak nitelediği Florida eyaletinde, ekonomi büyük ölçüde turizm ve perakende ticaretine bağlı.