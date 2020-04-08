Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde virüs nedeniyle 121 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece toplam can kaybının 3 bin 993'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 67 bin 826'ya ulaştığını ifade etti.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82 bin 992'ye çıktı.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 441 bini aşmış durumda.