Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arap Ligi'nin Kahire'de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda, Hedasi Barajı’na ilişkin "Etiyopya’yı hedef alan" kararının tümüyle reddedildiği belirtildi.

Söz konusu kararda, Mısır’ın su güvenliğinin, Arap ulusal güvenliğinin bir parçası olduğu ve Etiyopya’nın bölge ülkelerinin rızası bulunmadan barajı doldurmaması gerektiği ifade edilmişti.

Arap Ligi'nin “kör” şekilde üyesi Mısır’dan yana tavır aldığına vurgu yapılan açıklamada, karara destek vermeyen Sudan’a övgüde bulunuldu.

Açıklamada, Etiyopya’nın, Arap Ligi üyeleriyle ortak değerler ve derin kültürel ilişkilere sahip olduğu hatırlatılarak, Ligin güvenirliğini riske attığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Etiyopya'nın, 2011'de Nil Nehri'nin iki kolundan biri olan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında devam eden ve daha önce defalarca başarısızlıkla sonuçlanan baraja ilişkin görüşmeler, son olarak ABD ve Dünya Bankasının ara buluculuğunda Kasım 2019'da yeniden başlatılmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.