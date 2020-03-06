Yunanistan Sağlık Bakanlığı, 14 kişide daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Ülkede koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Bir sağlık bakanlığı yetkilisi, ülkenin güney batısındaki üç bölgede halk toplantıları yasaklarının süreceğini, okulların da kapalı kalacağını açıkladı.

Yetkili, 66 yaşındaki bir hastanın durumunun ciddi olduğunu söyledi.