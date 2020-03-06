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Macron'dan koronavirüs uyarısı: Yaşlıların evine gitmeyin
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüsün haftalar sona sona ereceğini söyleyerek, halkı yaşlı akrabalarına gitmemeleri konusunda uyardı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, vatandaşları olası koronavirüs enfeksiyonuna maruz kalmamak için, yaşlı akraba ziyaretlerinin askıya alınması konusunda uyardı.
Fransa'da dün 138 yeni virüs vakası onaylandı ve toplam vaka sayısı 423'e ulaştı.
Ölü sayısı artıyor
Wuhan menşeli salgında, dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 383'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 98 bini aşmış durumda..
Etiketler: Macron koronavirüsSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 16:06
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