AA 19.09.2025 18:35

Estonya, Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu

Estonya, Rus savaş uçaklarının hava sahasını​​​​​​​ 12 dakika boyunca ihlal ettiğini açıkladı.

Estonya, Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağı, bu sabah Estonya hava sahasına izinsiz girdi.

Rus savaş uçakları, 12 dakika boyunca Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasında kaldı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya’nın Estonya hava sahasını bu yıl 4 kez ihlal ettiğini belirterek, “Üç savaş uçağının hava sahamıza girmesiyle bugünkü ihlal, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde gerçekleşti.” dedi.

Tsahkna, Rusya’nın sınırları test etme girişimleri ve artan saldırganlığına karşılık, siyasi ve ekonomik baskıların artırılması gerektiğini vurguladı.

Estonya yönetimi, Rusya’nın Tallinn'deki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak protesto notası iletti.

