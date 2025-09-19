Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
Dünya
AA 19.09.2025 18:40

AB'den Rusya'ya: Estonya'nın hava sahasının ihlali son derece tehlikeli bir provokasyon

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Estonya'nın hava sahasının Rus uçakları tarafından ihlal edildiğini belirterek, bunun son derece tehlikeli bir provokasyon olduğunu bildirdi.

AB'den Rusya'ya: Estonya'nın hava sahasının ihlali son derece tehlikeli bir provokasyon

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Estonya hava sahasının Rus askeri uçakları tarafından ihlal edildiğini kaydederek, bunu "son derece tehlikeli bir provokasyon" olarak niteledi.

"Bu, AB hava sahasının son günlerde üçüncü kez ihlal edilmesi ve bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasına neden oluyor." ifadesini kullanan Kallas, AB'nin Estonya ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Kallas, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Batı'nın kararlılığını sınıyor. Zayıflık göstermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.

Avrupa Birliği Rusya Estonya NATO
