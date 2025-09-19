Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
Dünya
AA 19.09.2025 18:44

NATO: Estonya'nın sahasına giren Rus jetleri durduruldu

NATO, Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal ettiğini, İttifak tarafından derhal yanıt verilerek uçakların durdurulduğunu duyurdu.

NATO: Estonya'nın sahasına giren Rus jetleri durduruldu

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Rusya'nın Estonya'nın hava sahasını ihlaliyle ilgili açıklama yaptı.

Hart, "Rus jetleri bugün erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal etti. NATO derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurdu." ifadelerini kullandı.

Sözcü, bu olayın "Rusların pervasız davranışlarının" ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir başka örneği olduğuna işaret etti.

Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirmiş, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.

