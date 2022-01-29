Yemen'in kalitesi ve ihracattaki payı dolayısıyla `sarı altını` olarak bilinen bal, yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Yemen balı, iç savaş sebebiyle üretiminde önemli ölçüde düşüş yaşandı.

Üretimin düşmesiyle fiyatların da artış gösterdiği Yemen'de başkent Sana'daki esnaf, bala talep olmamasından şikayetçi.