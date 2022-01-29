Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşsiz Yemen balı tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
[Fotoğraf:AA]
Dünyanın en nadir ballarından Yemen balı iç savaş nedeniyle tükenme tehlikesi yaşıyor.
Yemen'in kalitesi ve ihracattaki payı dolayısıyla `sarı altını` olarak bilinen bal, yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Yemen balı, iç savaş sebebiyle üretiminde önemli ölçüde düşüş yaşandı.
Üretimin düşmesiyle fiyatların da artış gösterdiği Yemen'de başkent Sana'daki esnaf, bala talep olmamasından şikayetçi.
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