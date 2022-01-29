Yonhap ajansının haberine göre, ülkede 25 Ocak'ta 8 bin 570 yeni vakayla başlayan yükseliş, art arda 5 gün boyunca en yüksek seviyede kaydedildi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'na (KDCA) göre, ülkede son 24 saatte 17 bin 542 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayı 811 bin 122'ye yükseldi.

Yetkililer, vaka sayısının birkaç hafta içinde günde 100 bine kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Virüs yanıt sistemi tanıtıldı

Öte yandan Güney Kore, omicron varyantıyla mücadele etmek için revize edilmiş bir virüs yanıt sistemi tanıttı.

Buna göre, halk sağlığı merkezlerinde ve büyük hastanelerde kurulan yaklaşık 250 test istasyonunda hızlı antijen ve PCR testleri yer alacak, insanlar hangisini almak istediklerini seçebilecek.

60 yaş üstü gibi yüksek risk gruplarındaki kişilere PCR testleri için öncelik verilecek.

Yerel hastaneler ve klinikler de bireysel test kitlerini uygulayacak.

KDCA, revize edilen sistemin kritik vakaları ve ölümleri en aza indirirken, sağlık sektörünün yavaşlamasını veya çökmesini önlemek için tasarlandığını belirtti.