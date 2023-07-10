Eski muhabiri ırk ayrımcılığı nedeniyle CNN'e dava açtı

Saima Mohsin, İsrail-Filistin çatışması hakkında Kudüs'ten haber yaparken bir kaza sonucu engelli kaldı.

Kameramanı bir arabada ayağının üzerinden geçerek ciddi doku hasarına neden oldu. İngiliz-Pakistanlı gazeteci olayın ardından ayakta durmak ve yürümek için mücadele etmeye başladı.

2014'teki olaydan sonra muhabir, rehabilitasyon için alternatif görevler ve destek istediğini iddia etti, ancak iddiasına göre CNN bunu reddetti.

Ayrıca, CNN'e seyahate harcanan süreyi azaltmak için sunum rolüne geçip geçemeyeceğini sorduğunu, ancak kendisine "aradığımız görünüme sahip değilsiniz" dendiğini iddia etti.

Üç yıl sonra kanal Mohsin'in sözleşmesini feshetti.

Pazartesi günü Londra'da görülecek olan iş mahkemesine dava açmaya karar verdiğini, çünkü CNN'in hayatını değiştiren yaralanmanın ardından onu desteklemediğini söyledi.

“Uluslararası muhabir olmak için çok çalıştım ve CNN'deki işimi çok sevdim. CNN'de görev yaparken arkamı kollayacaklarına inanarak hayatımı birçok kez riske attım. Yapmadılar." dedi.

CNN iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Yayıncı, Mohsin'in sözleşmesinin şartlarının, Londra'da dava açma hakkına sahip olmadığı anlamına geldiğini savunarak, iddiaya bölgesel gerekçelerle karşı çıkıyor.