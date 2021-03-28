Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Madagaskar Cumhurbaşkanı Didier Ratsiraka hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AFP]
Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'ın eski Cumhurbaşkanı Didier Ratsiraka yaşamını yitirdi.
Ailesi, 84 yaşındaki Ratsiraka'nın grip tedavisi gördüğü askeri hastanede, bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu.
Doktorlar, eski cumhurbaşkanının koronavirüs testinin negatif çıktığını açıklamıştı.
"Amiral" lakaplı, asker kökenli Didier Ratsiraka, 1975-1993 ve 1997-2002 yılları arasında 2 dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.
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