Xinhua'nın haberine göre, Pekin'de etkili olan kum fırtınası nedeniyle hava kirliliğinde ciddi oranda artış görülürken, görüş mesafesi 1 kilometreye kadar düştü.

Pekin Ekoloji ve Çevre İzleme Merkezinden yapılan açıklamada, başkentin hava kalite indeksinin "tehlikeli" kategorisinde maksimum düzeye yaklaştığı bildirildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (ÇUMM), bu yılki olumsuz hava koşulları nedeniyle Pekin'in nisanda daha fazla kum fırtınası ile karşılaşabileceğini kaydetti.

"Mavi alarm" verilmişti

Çin'de 16 Mart'ta ülkenin kuzeybatısından başlayarak doğusundaki bölgelere kadar etkisini sürdüren kum fırtınası nedeniyle mavi alarm verilmişti.

ÇUMM 26 Mart'ta sarı alarm vermiş, Moğolistan'dan Çin'in kuzeyine doğru bir kum fırtınasının yayıldığı uyarısında bulunmuştu.

Çin'de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor .