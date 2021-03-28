Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da çöken binada can kaybı 23'e çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.
Sivil savunma ekipleri, Kahire'nin doğusundaki Süveyş Köprüsü bölgesinde çöken binanın enkazında yaptığı arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.
Mısır resmi gazetesi El-Ahram'da yer alan habere göre, yıkım nedeniyle 23 kişi öldü, 25 kişinin yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Daha önce, olayda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Çökme nedeni resmen açıklanmadı
Çöken binanın yıkılma nedenine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, ismi açıklamayan bazı kaynaklar binanın temelinde yapılan tadilatların çöküşe neden olduğunu ifade ediyor.
Etiketler: Mısır
Son Haberler
- 14:41
- 14:37
- 14:17
- 13:42
- 13:39
Sıradaki Haber
Çin'in başkenti Pekin, yine kum fırtınasının etkisinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz