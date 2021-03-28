Sivil savunma ekipleri, Kahire'nin doğusundaki Süveyş Köprüsü bölgesinde çöken binanın enkazında yaptığı arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Mısır resmi gazetesi El-Ahram'da yer alan habere göre, yıkım nedeniyle 23 kişi öldü, 25 kişinin yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Daha önce, olayda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Çökme nedeni resmen açıklanmadı

Çöken binanın yıkılma nedenine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, ismi açıklamayan bazı kaynaklar binanın temelinde yapılan tadilatların çöküşe neden olduğunu ifade ediyor.