Eski dostlar düşman oldu: Trump ve Musk birbirine girdi

ABD siyasetinde gözler, Trump ile Elon Musk arasındaki sert söz düellosuna çevrildi. Daha önce kamuoyu önünde sık sık birbirine destek veren ikili, şimdi açıkça karşı karşıya.

Oval Ofis’te basına konuşan Trump, Musk’a ilişkin duygularını “Harika bir ilişkimiz vardı. Ama artık ne olur bilemiyorum. Gerçekten kırıldım,” sözleriyle ifade etti.

Trump, Musk’ın öfkesinin ardında elektrikli araçlara yönelik devlet teşviklerinin azaltılması ve Musk’ın önerdiği bir ismin NASA başkanlığına getirilmemesi olduğunu ima etti.

Musk ile Trump arasında sosyal medya üzerinden yaşanan polemikle yeni bir boyut kazandı.

Trump'ın Kongre’den geçirmek istediği kapsamlı bütçe paketine tepki gösteren Musk, “Bu yasa hem büyük hem güzel olamaz. Ya büyük ve çirkin olur ya da ince ve güzel. İnce ve güzel olan doğrudur” ifadelerini kullandı.

Elon Musk ise X üzerinden yaptığı ardı ardına paylaşımlarda Trump’a sert çıktı. Önce geçmiş yıllarda Trump’ın bütçe disiplini ve borç tavanı konusunda yaptığı uyarıların yer aldığı eski tweetlerini paylaşarak “Bu adam bugün nerede?” diye sordu.

Ardından, “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni alır, Senato 51-49 olurdu,” dedi.

Musk, bu açıklamasının ardından tek bir cümlelik bir tweet daha paylaştı: “Tam bir nankörlük.”

Musk ayrıca, Trump’ın desteklediği büyük bütçe paketini hedef aldı.

“Yasada güneş ve elektrikli araç teşviklerini koruyun ama içindeki iğrenç yağlama kalemlerinden kurtulun,” diyen Musk, “Tarihte hem büyük hem güzel bir yasa olmamıştır. Ya büyük ve çirkin olur ya da ince ve güzel. İnce ve güzel olan doğrudur,” ifadelerini kullandı.

Borsada düşüş

Bu sert polemik sadece sözlü düzlemde kalmadı. Gerilimin ardından Tesla hisseleri borsada düşüş yaşadı.

Uzmanlar, bu gelişmeyi “Tarihin en pahalı ayrılığı” olarak yorumladı.